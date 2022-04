Polizei Hamburg: Radlerin stürzt – Fahrer flüchtet nach Erster Hilfe

Die 55-jährige Radfahrerin stürzte in einem Baustellenbereich, nachdem ein Pkw sie überholt hatte. Die Polizei Hamburg sucht Zeugen.

Am Billhorner Deich wurde am Ostersonntag eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall verletzt (Symbolbild).

Hamburg. Nach einem Unfall in Hamburg-Rothenburgsort, bei dem eine 55 Jahre alte Radfahrerin verletzt worden ist, sucht die Polizei Hamburg nach Zeugen. Die Frau war am Ostersonntag gegen 17.45 Uhr auf dem Billhorner Deich in einem verengten Bereich einer Baustelle unterwegs, als sie von einem Auto überholt wurde und dabei stürzte.

Polizei Hamburg: Autofahrer leistete Erste Hilfe – und flüchtet

Der Autofahrer zeigte nach dem Unfall ein eher ungewöhnliches Verhalten. Laut Polizeisprecher Thilo Marxen leistete der Fahrer zwar noch Erste Hilfe, "entfernte sich aber anschließend vom Unfallort". Die 55-Jährige erlitt bei dem Sturz Kopf- und Armverletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Indentifizierung des gesuchten Fahrers. Deshalb bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Polizei Hamburg sucht Zeugen nach dem Unfall

Der Autofahrer war vermutlich mit einem silbernen VW Caddy unterwegs. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 40 Jahre alt

circa 1,90 bis 1,95 Meter groß

südländisches Erscheinungsbild

Drei-Tage-Bart

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können oder im Zusammenhang mit dem Unfall etwas beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 040/4286-54961 zu melden.