Polizei Hamburg: Mann will Frau begrapschen und hält ihr den Mund zu

Nach dem versuchten Sexualdelikt sucht die Polizei Hamburg nach Zeugen. Der Tatort war in St. Georg. So wird der Täter beschrieben.

Hamburg. Für die 22-Jährige muss es ein Albtraum gewesen sein: Ein unbekannter Mann verfolgt die junge Frau, spricht sie in einer fremden Sprache an und versucht sie zu begrapschen. Nach dem versuchten Sexualdelikt in der Nacht zum Dienstag im Lohmühlenpark in St. Georg sucht die Polizei Hamburg nach Zeugen.

Die 22-Jährige war gegen 00.40 Uhr zu Fuß aus Richtung Westphalenweg in Richtung Lohmühlenpark unterwegs. Dabei bemerkte sie einen Mann, der sie verfolgte. "Er redete sie in einer nicht geläufigen Sprache an", sagte Polizeisprecher Holger Vehren am Donnerstag.

Polizei Hamburg: Mann hält Opfer Mund zu, um Schreie zu verhindern

Als die junge Frau dann in den Lohmühlenpark ging, trat der Mann an sie heran und versuchte sie dabei unsittlich zu berühren. "Die Frau wehrte sich und stürzte dabei zu Boden", so Vehren. Um die Schreie seines Opfers zu verhindern, hielt der Unbekannte der 22-Jährigen den Mund zu.

Kurz danach gelang der 22-Jährigen jedoch die Flucht. Sie alarmierte die Polizei, eine Sofortfahndung mit zehn Streifenwagen blieb jedoch erfolglos. Die Tatzeit war laut Polizei zwischen 00.40 und 00.55 Uhr.

Versuchtes Sexualdelikt – so wird der Täter beschrieben:

circa 1,85 Meter groß

normale Statur

etwa 35 bis 45 Jahre alt

kurze dunkelblonde Haare (etwa 3 bis 5 Zentimeter lang) mit Geheimratsecken

volle Lippen und markante Nase

gepflegtes äußeres Erscheinungsbild

nach Einschätzung der Geschädigten könnte der Täter aus dem osteuropäischen Bereich stammen

er trug eine weinrote Steppjacke und führte einen dunkelgrauen Rucksack mit sich

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Landeskriminalamt unter der Rufnummer (040) 4286-56789 zu wenden.