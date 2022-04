Unfall Hamburg: BMW überschlägt sich – zehn Fahrzeuge beschädigt

Bei einem Unfall auf der Stresemannallee in Lokstedt hat sich ein Auto überschlagen. Der Fahrer versuchte, zu Fuß zu entkommen.

Bei einem Unfall in Hamburg-Lokstedt hat sich ein Pkw überschlagen und dabei andere Fahrzeuge beschädigt (Symbolbild).

Unfall Hamburg BMW überschlägt sich in Lokstedt – zehn Fahrzeuge beschädigt

Hamburg. In Hamburg-Lokstedt ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein BMW überschlagen und mehrere andere Fahrzeuge beschädigt hat. Der Fahrer wurde dabei verletzt, wie eine Sprecherin des polizeilichen Lagedienstes am Morgen bestätigte.

Nach ersten Erkenntnissen war der 31 Jahre alte Fahrer gegen 1.40 Uhr mit einem BMW auf der Stresemannallee unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in Höhe der Hausnummer 15 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der BMW scherte nach rechts aus, kam dadurch von der Fahrbahn ab und touchierte einen VW Passat, der am Straßenrand geparkt war. Anschließend kollidierte der Unfallwagen frontal mit einem VW Golf. Der BMW überschlug sich dabei, beschädigte noch weitere Fahrzeuge und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Insgesamt sind bei dem Unfall zehn geparkte Autos und ein Lkw zu Schaden gekommen.

Unfall in Lokstedt: Fahrer flüchtete zu Fuß

Nach Angaben der Polizei konnte sich der Fahrer selbst aus seinem Pkw befreien, flüchtete dann aber zu Fuß vom Unfallort. Beamte trafen kurz darauf in Unfallnähe auf einen Mann, der Verletzungen an seinem Kopf und den Händen hatte. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass es sich um den Halter und mutmaßlichen Fahrer des BMW handelte. Er wurde wegen Verdachts der Unfallflucht vorläufig festgenommen. "Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht", sagte die Sprecherin.

Genauere Hintergründe sowie die Schadenshöhe werden derzeit noch ermittelt. Der Verkehrsunfalldienst hat den BMW sichergestellt und die Entnahme einer Blutprobe des mutmaßlichen Fahrers angeordnet.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Fahrverhalten des Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 040/ 4286-52961 zu melden.