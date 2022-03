Polizei Hamburg: Mann begrapscht Mädchen (12) in HVV-Bus und folgt ihm

Ein Mann soll ein Mädchen in einem HVV-Bus in Hamburg begrapscht und ihm danach zur Schule gefolgt sein. (Symbolbild)

Polizei Hamburg Mann begrapscht 12-Jährige in Bus und folgt ihr zur Schule

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet nach einem Mann, der am Dienstagmorgen eine 12-Jährige im Bus begrapscht und ihr anschließend gefolgt sein soll. Das Mädchen konnte den Mann erst an einer Schule abwimmeln. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Mädchen im Bus begrapscht – Polizei Hamburg fahndet

Das Mädchen befand sich im Bus der Linie 250, als um 6.25 Uhr ein Mann an der Haltestelle Heykenauweg in Hausbruch zustieg und sich neben die 12-Jährige setzte. "Anschließend berührte er das Mädchen oberhalb der Kleidung unsittlich", schildert Polizeisprecher Daniel Ritterskamp die Tat. "Nachdem sich das Mädchen daraufhin weggesetzt hatte, verhinderte ein weiterer Fahrgast, dass der Mann ihr im Bus folgte."

Doch damit war die bedrohliche Fahrt für die 12 Jahre alte Schülerin noch nicht vorbei. Als sie den Bus gegen 7.20 Uhr an der Haltestelle Asklepiosklinikum Altona verließ, folgte ihr der Mann. Das Mädchen flüchtete in die Schule und wandte sich dort an die Lehrer. Der Verdächtige hatte sich zu dem Zeitpunkt offenbar bereits entfernt.

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur

"südländische" Erscheinung, dunkle kurze Haare

bekleidet mit einer hellen Jeans, hellen Schuhen und einer schwarzen Jacke mit Kapuze

sprach Deutsch mit leichtem Akzent

Die Ermittler des Fachkommissariats für Sexualdelikte (LKA 42) bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Angaben im Zusammenhang mit der Tat machen können, sich unter der Hinweisnummer der Polizei Hamburg 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

