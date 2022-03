Polizei Hamburg: Versuchter Einbruch in OSdorf – Wer kennt dieses Pärchen?

Die Polizei sucht nach einer jungen Frau und einem jungen Mann. Sie wollten in Osdorf in ein Einfamilienhaus einbrechen.

Die Polizei Hamburg fahndet nach zwei unbekannten Tätern: Die junge Frau und der junge Mann sollen im vergangenen August versucht haben, in ein Haus in Hamburg-Osdorf einzubrechen. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera aufgenommen. Diese Bilder hat die Polizei jetzt veröffentlicht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler hatten der Mann und die Frau am 2. August 2021 zwischen 11.40 Uhr und 12.25 Uhr versucht, die Eingangstür zu einem Einfamilienhaus am Eidechsenstieg in Osdorf aufzuhebeln. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Tür zu öffnen, und so entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Versuchter Einbruch: Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern

Die bisherigen Ermittlungen der Soko "Castle" führten nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat das Amtsgericht Hamburg daher einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera erlassen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

15-25 Jahre

schlank

"südeuropäische" Erscheinung

dunkle Haare

Wer kennt diesen jungen Mann?

Foto: Polizei Hamburg

Zur Tatzeit trug er eine blaue Trainingsjacke, ein weißes T-Shirt mit Aufdruck und einen Mund-Nasen-Schutz

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

15-25 Jahre

schlank

"südeuropäische" Erscheinung

dunkle, lange Haare

Wer kennt diese junge Frau?

Foto: Polizei Hamburg

Zur Tatzeit trug sie eine schwarze Trainingsjacke und einen Mund-Nasen-Schutz. Die Haare trug sie zusammengebunden.

Hinweise zu den gezeigten Personen können Zeugen unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle abgeben.