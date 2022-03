Polizei Hamburg: Schwerverbrecher erneut aus JVA Fuhlbüttel geflohen

Hamburg. Straftäter Karl L. aus der JVA Fuhlsbüttel hat am Freitagmittag einen Freigang in Billstedt genutzt, um zu fliehen. Das sei laut einem Sprecher des polizeilichen Lagedienstes in der Vergangenheit bereits diverse Male passiert.

Auch das Abendblatt berichtete 2017 über eine Flucht des Sicherungsverwahrten, der als Schwerverbrecher gelte. Der 39-Jährige, der den Großteil der letzten 20 Jahre in Haft verbrachte, war zuletzt 2009 wegen Raub und räuberischer Erpressung in mehreren Fälle zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden, in der er sich seit 2014 befindet. Derzeit fahndet die Polizei verstärkt nach dem Geflohenen.