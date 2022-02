Polizei Hamburg: Junge Frau in Sinstorf sexuell belästigt – Zeugenaufruf

Hamburg. Am vergangenen Wochenende ist eine junge Frau in Sinstorf sexuell attackiert worden. Wie die Polizei Hamburg mitteilt, war die 20-Jährige am Sonnabendabend mit einem Bus der Linie 14 vom Harburger Bahnhof gekommen und an der Haltestelle Sinstorfer Kirchweg, ausgestiegen. Den Bus verließ auch ein Mann, der die junge Frau kurz danach, gegen 19.35 Uhr, an der Straße Hegtum ansprach. Dann berührte er sie plötzlich unsittlich. Die Frau wehrte sich, flüchtete in einen Hauseingang und alarmierte die Polizei.

Sexuelle Belästigung: Täter hatte schwarze Haare mit einem Undercut

Auf der Suche nach dem Täter bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Der unbekannte Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

"südländisches" Erscheinungsbild

etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß

schwarze Haare mit einem Undercut

Oberlippenbart

trug eine dunkelblaue Jeans, eine blaue Jacke und weiße Schuhe

Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen übernommen.