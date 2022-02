Polizei Hamburg Feuerwehr löscht Brand in Harburger Reinigungsbetrieb

Die Feuerwehr löschte am Dienstagabend einen Brand in einem Reinigungsbetrieb (Symbolbild).

Am späten Dienstagabend wurde die Feuerwehr in die Anzengruberstraße in Wilstorf gerufen. Polizei ermittelt zur Brandursache.