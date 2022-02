Polizei Hamburg: Vermeintlicher Kunde überfällt Autohändler brutal

Der Mann gab zunächst an, einen Wagen kaufen zu wollen. Im Gespräch mit dem Verkäufer zückte er plötzlich eine Schusswaffe.

Ein unbekannter Mann hat am Sonnabend einen Autohändler in Hamburg-Alsterdorf überfallen. (Symbolbild)

Polizei Hamburg Vermeintlicher Kunde überfällt Autohändler in Alsterdorf

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am vergangenen Sonnabendnachmittag einen Autohändler in der Bilser Straße in Alsterdorf überfallen haben soll.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte sich der Mann zunächst als vermeintlicher Kunde an den 50-jährigen Autohändler gewendet. Im Laufe des Gesprächs forderte der Täter dann jedoch unvermittelt Geld von dem Händler – und bedrohte den 50-Jährige dabei mit einer Schusswaffe. Der Räuber erbeutete so einen dreistelligen Betrag und flüchtete in unbekannte Richtung.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, führte eine sofortige Fahndung mit sieben Funkstreifenwagen nicht zur Festnahme des Täters. Die Polizei sucht daher nach Zeugen. Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

männlich

circa 30 Jahre alt

170-175 cm

schlanke Statur

blaue Augen

sprach deutsch ohne Akzent

dunkle Oberbekleidung

schwarze Mütze

schwarzer Mund-Nasen-Schutz

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.