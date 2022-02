Polizei Hamburg: Beamter mit Glasflasche beworfen – wer kennt diesen Mann?

Die Polizei fahndet nach diesem Mann: Er soll am 6. Juni 2020 um 19.25 Uhr am Rathausmarkt in der Hamburger Innenstadt eine Glasflasche nach einem Beamten geworfen haben.

Hamburg. Die Attacke auf einen Polizeibeamten in der Hamburger Innenstadt liegt schon gute anderthalb Jahre zurück. Jetzt sucht die Polizei Hamburg nach einem Mann, der am 6. Juni 2020 gegen 19.25 Uhr am Rathausmarkt in Hamburg gezielt mit einer Glasflasche nach einem Polizisten geworfen haben soll.

Die bisherigen Ermittlungen hätten nicht zur Ergreifung des Täters geführt, so die Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Hamburg den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos erlassen.

Dieser Mann wird gesucht. Er soll am 6. Juni 2020 mit einer Glasflasche nach einem Polizisten geworfen haben.

Foto: Polizei Hamburg

Wer den mutmaßlichen Angreifer erkennt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle zu wenden.