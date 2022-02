Polizei Hamburg: Überfall auf Paketboten: Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag wurde in Steilshoop ein Paketbote überfallen (Symbolbild).

Hamburg. Am Dienstagnachmittag ist ein Paketbote im Stadtteil Steilshoop überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 24-Jährige um 12.55 Uhr im Georg-Raloff-Ring ein Paket zugestellt, als er von hinten umgestoßen und zur Herausgabe seiner Fahrzeugschlüssel aufgefordert wurde. Da er die Herausgabe verweigerte, flüchteten die Täter anschließend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Paketbote zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt.

Täter sollen zwei Jugendliche sein ­– Polizei Hamburg sucht Zeugen

Weil die folgende Fahndung erfolglos verlief, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Bei den Tätern handelt es sich vermutlich um zwei Jugendliche. Einer soll auffällig rote Sneaker getragen haben.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder einer Polizeidienststelle zu melden.