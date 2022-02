Feuerwehr Hamburg Fünf Oldtimer in einer Tiefgarage abgebrannt

Die Hamburger Feuerwehr musste am Dienstagabend fünf brennende Oldtimer löschen (Symbolbild).

Das Feuer war in einer Tiefgarage an der Kaulbachstraße in Groß Flottbek ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar.