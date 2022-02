Polizei Hamburg: Männer überfallen erneut Prostituierte in Wohnungen

Erneut wurden in Hamburg mehrere Prostituierte in ihren Wohnungen überfallen (Symbolbild).

Hamburg. Es war fast ein kleines Déjà-vu, das die Hamburger Polizei in der Nacht auf Dienstag erlebte. Wie in der Nacht zuvor wurden mehrere Prostituierte in Harburg in ihren Wohnungen mit einer Pistole bedroht und überfallen. Es werden Zeugen gesucht. Die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld.

Polizei Hamburg: Männer überfallen Prostituierte

Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter in der Nacht auf Dienstag zuerst gegen 2.30 Uhr in der Wilhelmstraße zu. Drei Männer suchten dort eine Modellwohnung auf und durchsuchten den Schrank und die Geldbörse einer dort arbeitenden 47-jährigen Frau unter vorgehaltener Schusswaffe. Schließlich verließen die Männer das Etablissement ohne Raubgut und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen konnten trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht gefunden werden.

Alle drei Männer wurden wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 20 Jahre alt

vermutlich Türke

Einer der Männer soll zudem einen grauen Kapuzenpullover und einen Dreitagebart getragen haben.

Weitere Täter schlagen in Harburg zu

Gegen 3.40 Uhr erschienen dann zwei Männer in einem Bordell in der Stader Straße und begaben sich gemeinsam mit einer 22 und einer 36 Jahre alten Frau auf ein Zimmer. Dort bedrohte einer der Männer die Frauen mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als die Prostituierten dem nicht nachkamen, nahm einer der Täter eine in dem Zimmer liegende Handtasche an sich und flüchteten in Richtung Ausgang.

Einem Bewohner des Hauses, der auf die Schreie der Frauen aufmerksam geworden war, gelang es, einen der Männer beim Fluchtversuch bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der zweite Täter konnte unerkannt entkommen. Der festgehaltene Täter, ein 18-jähriger Deutscher, wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei fand das Raubgut im Hausflur.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 30 Jahre alt

1,75 bis 1,80 Meter groß

dunkle Kleidung

Fast identische Überfälle eine Nacht zuvor

Ein Mann soll Prostituierte in Modellwohnungen überfallen haben (Symbolbild). Die Polizei sucht Zeugen.

Foto: dpa Picture-Alliance / Oliver Berg / picture alliance / dpa

Erst in der Nacht auf Montag hatte es ähnliche Überfälle in den Modellwohnungen gegeben. Wie Polizeisprecherin Nina Kaluza sagte, war der Täter zunächst um 3.15 Uhr an der Wilhelmstraße unterwegs und bedrohte zwei Frauen im Alter von 26 und 52 Jahren. Er wollte Bargeld von ihnen. "Als die Frauen seiner Aufforderung nicht nachkamen, verließ er das Etablissement, ohne Raubgut erlangt zu haben", sagte Kaluza.

"Nur etwa zehn Minuten später erschien vermutlich derselbe Mann an einem Bordell in der Buxtehuder Straße und wurde dort nach Klingeln hereingelassen", so Kaluza. Auch habe der Unbekannte zwei Frauen im Alter von 26 und 32 mit einer Schusswaffe bedroht, um an Bargeld zu gelangen. Nachdem die Frauen dem Räuber einen niedrigen dreistelligen Betrag übergeben hatten, flüchtete er in unbekannte Richtung. Keine der Frauen wurde verletzt.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Das für Harburg zuständige Raubdezernat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der gesuchte Mann wird wie folgt beschrieben:

schlanke Figur

etwa 175 cm groß

etwa 20 bis 25 Jahre alt

helle Haut

dunkle Bekleidung, schwarzes Basecap

Die Polizei prüft nun, ob die Taten aus den beiden Nächten möglicherweise im Zusammenhang stehen oder ob es gar sich um dieselben Täter handeln könnte.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040 428656789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.