Polizei Hamburg fahndet mit diesen Fotos nach einem Räuber

Ein unbekannter Mann hat in Neuallermöhe einen Kiosk überfallen und dabei einen Angestellten mit einer Waffe bedroht.

Hamburg. Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Neuallermöhe im November vergangenen Jahres fahndet die Polizei Hamburg nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Laut Polizei betrat der Räuber am Montag, 15. November, um 17:53 Uhr den Kiosk am Grachtenplatz und bedrohte den Verkäufer mit einer Schusswaffe. Der Täter forderte Geld und Zigaretten. Mit seiner Beute flüchtete der Mann anschließend in unbekannte Richtung.

Polizei Hamburg: Räuber hat eine sportliche Statur

Weil eine anschließende Fahndung und die Ermittlungen des zuständigen Raubdezernats bislang nicht zur Festnahme des Täters führten, bitten die Ermittler nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der gesuchte Mann wird folgendermaßen beschrieben:

zwischen 18 bis 25 Jahre alt

1,75 bis 1,80 Meter groß

schlanke

sportliche Statur

sprach mit osteuropäischem Akzent

Wer Hinweise zu dem gesuchten Räuber geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 (Hinweistelefon) oder an eine Polizeidienststelle bei der Polizei zu melden.

Überfall auf ein Kiosk in Neuallermöhe: Der Täter verlässt mit seiner Beute das Geschäft.

Foto: Polizei Hamburg