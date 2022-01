Polizei Hamburg Mann in HafenCity brutal überfallen – verletzt in Klinik

Einsatz für die Polizei Hamburg in der HafenCity: Dort haben zwei Täter einen 62-Jährigen am Mittwochabend brutal überfallen (Symbolbild).

Die zwei Täter lauerten ihrem Opfer in einem Hauseingang in der Straße Am Kaiserkai auf. Sofort eingeleitete Fahndung erfolgreich.