Feuerwehr Hamburg Nach Baggerschaden: Weiterer Gasalarm in Neuallermöhe

Die Feuerwehr war mit einem Messfahrzeug vor Ort. In Neuallermöhe hat es am Sonntag einen zweiten Gasalarm gegeben.

Nachdem am Sonnabend Gasaustritt aus einem Leck gestoppt werden konnte, wurde am Sonntag Gasgeruch an der selben Stelle gemeldet.