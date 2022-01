Polizei Hamburg: Überfall auf Supermarkt – korpulenter Täter gesucht

Der Unbekannte hatte eine Mitarbeiterin beim Bezahlvorgang mit einem Messer bedroht und so einen geringen Geldbetrag erbeutet.

Die Polizei Hamburg bittet um Hinweise zu dem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Hamburg-Osdorf (Symbolbild).

Hamburg. Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend mit einem Messer einen Supermarkt an der Kreuzung der Straßen Rugenbarg und Brandstücken in Hamburg-Osdorf überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Mann stand gegen 20.57 Uhr im Bereich der Supermarktkassen und bezahlte eine Getränkedose. "Bei der Übergabe des Wechselgeldes forderte er die Angestellte unter Drohung mit einem Messer auf, ihm Geld aus der Kasse zu übergeben", so Polizeisprecher Thilo Marxsen. Anschließend flüchtete der Räuber mit einem geringen Geldbetrag in unbekannte Richtung.

Raubüberfall auf Supermarkt in Hamburg-Osdorf

Eine Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen und Zivilfahndern war jedoch erfolglos. Daher sucht die Polizei Hamburg nun mit folgender Beschreibung nach dem Täter:

männlich

etwa 1,70 Meter groß

circa 30 bis 40 Jahre alt

korpulente Statur

dunkler Hautteint

Der Mann trug eine dunkelgrüne Jacke, eine schwarze Mütze und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz

Die Ermittlungen führt das Raubdezernat der Region Altona. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raubüberfall gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.