Lübeck. Dieser Überfall auf einen Pizzaboten ist Lübeck ging wohl nicht so aus wie von dem Dieb geplant: Denn der Pizzabote nahm direkt nach dem Diebstahl seines Portemonnaies die Verfolgung auf – und konnte sich gegen den Dieb seiner Tageseinnahmen schließlich erfolgreich zur Wehr setzen.

Dreist: Mann bestellt Pizza und klaut Boten das Portemonnaie

Der Bote war am späten Montagabend gegen 23.10 Uhr mit einer Pizzalieferung in der Langeneßallee in Lübeck eingetroffen, als der Besteller ihm die Tür mit den Worten öffnete, noch mal kurz Geld holen zu müssen. Kurze Zeit später kam der Mann zurück zu dem Boten und nahm die Pizza in Empfang.

Nachdem die Pizza ausgehändigt worden war, schlug der 27-jährige Lübecker dem Lieferanten plötzlich auf den Hals und entwendete ihm die Geldbörse mit den Tageseinnahmen aus der Gesäßtasche. Anschließend flüchtete er.

Doch der Pizzabote nahm die Sache kurzerhand selbst in die Hand: Nachdem er sich von dem Schlag erholt hatte, nahm er die Verfolgung auf. Er folgte seinem Angreifer in Richtung der Helgolandstraße, brachte ihn dort zu Boden und hielt ihn dort fest, bis die Polizei eintraf.

Mann überfällt Pizzaboten in Lübeck: Zeugen gesucht

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Nun sucht die Polizei in Lübeck nach Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann weitere Angaben zum Tatgeschehen machen?

Insbesondere soll eine rund 30-jährige Frau dem Pizzaboten am Abend Wasser gereicht haben und ein Bewohner der Helgolandstraße 30 soll aus dem Fenster des 2. Obergeschosses die Auseinandersetzung vor dem Haus beobachtet haben. Diese beiden Personen und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lübeck unter der Rufnummer 0451 - 1310 zu melden.

