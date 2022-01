Polizei Hamburg: Messerangriff in Feinkostladen – Zeugen gesucht

Plötzlich griff der Unbekannte den Angestellten in St. Georg an. Das Opfer musste operiert werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Hamburg. Unvermittelt und brutal hat ein noch unbekannter Mann einen Angestellten eines Feinkostladens in St. Georg mit einem Messer angegriffen. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste operiert werden. Nun sucht die Polizei Hamburg Zeugen.

Demnach ist der Täter am Donnerstag, 30. Dezember, plötzlich in das Geschäft an der Stiftstraße getreten und stach mit einem Messer auf den 54 Jahre alten Mann ein. "Er erlitt dabei mehrere nicht lebensgefährliche Verletzungen im Oberkörper", sagte Polizeisprecherin Cindy Schönfelder am Donnerstag.

Polizei Hamburg sucht Täter nach Messerangriff

Das Opfer versuchte zu flüchten und lief in Richtung Brennerstraße. Zunächst verfolgte der Angreifer den Mann, lief dann aber in Richtung AK St. Georg. Der Verletzte musste stationär im Krankenhaus aufgenommen und operiert werden.

"Es erfolgten sofortige Fahndungsmaßnahmen, bei denen jedoch kein Tatverdächtiger mehr angetroffen werden konnte", sagt Schönfelder. Das Landeskriminalamt (LKA 113) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Unbekannte wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt

bis zu 1,85 Meter groß

"osteuropäisches Erscheinungsbild"

korpulente Figur

trug eine schwarze Hose, eine schwarze Bomberjacke und eine dunkelgrüne oder khakifarbene Mütze

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.