Polizei Hamburg: Räuber überfallen 47-Jährige in Ohlsdorf

Die Täter klingelten an der Tür. Als die Frau öffnete, wurde sie sofort in die Wohnung gedrängt. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Hamburg Räuberduo überfällt 47-Jährige in Wohnung in Ohlsdorf

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet nach zwei Männern, die eine 47 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung am Maienweg in Ohlsdorf überfallen haben. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler klingelten die Täter am Sonntagabend gegen 19 Uhr an der Wohnungstür.

"Als sie die Tür geöffnet hatte, wurde sie unvermittelt von einem der Täter in die Wohnung gedrängt", sagt Polizeisprecher Daniel Ritterskamp. Der Räuber forderte von der Frau Geld, riss ihr letztlich aber das Handy aus der Hand. "Hierbei wurde die Frau leicht verletzt", so der Polizeisprecher. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Komplizen, der während der Tat vor der Haustür wartete. Die Räuber liefen in Richtung des Bahnhofs Ohlsdorf.

Polizei Hamburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

"Eine sofort eingeleitete Fahndung mit neun Funkstreifenwagen sowie einem Diensthund führte nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen", so Ritterskamp. Deswegen bitte die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe und fragt, wer Hinweise zu den Tätern geben kann.

So wird der Haupttäter beschrieben:

20 bis 30 Jahre alt

1,70 bis 1,80 Meter groß

südländisches Aussehen

korpulent mit auffälligem Bauch

kleiner Schnurrbart

sprach persisch mit afghanischem Akzent

trug zur Tatzeit eine dunkle Winterjacke und eine dunkle Arbeitshose

Der zweite Täter wir folgendermaßen beschrieben:

25 bis 35 Jahre alt

1,70 bis 1,80 Meter groß

südländisches Aussehen

schwarze, nackenlange, nach hinten gegelte Haare

Falten auf der Stirn

sprach persisch mit afghanischem Akzent

zur Tatzeit trug er eine dunkle Winterjacke ohne Kapuze und eine dunkle Hose

Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Männern geben können oder am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 (Hinweistelefon der Polizei Hamburg) oder an einer Polizeidienststelle zu melden.