Zwei Männer mit Cuttermesser verletzt – Polizei sucht Zeugen

An einer Bushaltestelle in Eppendorf begann ein Unbekannter ein harmloses Gespräch. Dann nahm das Geschehen eine dramatische Wende.

Hamburg. Ein unbekannter Mann hat am Silvesternachmittag in Eppendorf zwei Männer (49, 56) auf der Straße angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, standen die beiden Männer gegen 17 Uhr an einer Bushaltestelle am Eppendorfer Marktplatz, als sie von dem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt wurden.

Im weiteren Verlauf zog er plötzlich ein Cuttermesser hervor und verletzte damit die beiden Männer schwer im Gesicht. Als dabei einer von ihnen zu Boden stürzte, soll der Täter noch nach ihm getreten haben. Anschließend flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung.

Angriff mit Cuttermesser: Ein Verletzter stationär aufgenommen

Die beiden Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht und mussten operiert werden. Der 56-Jährige konnte das Krankenhaus später wieder verlassen, der 49-Jährige wurde dort stationär aufgenommen.

Weil eine sofort eingeleitete Fahndung erfolglos blieb, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 35 bis 55 Jahre alt

etwa 1,80 m bis 1,90 m groß

Glatze und Vollbart

bekleidet mit einem grauen, knielangen Mantel

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

