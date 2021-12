Polizei Hamburg: Überfall auf Tankstelle in Billstedt

Am Mittwochabend wurde eine Tankstelle in Billstedt überfallen.

Hamburg. Am Mittwochabend hat ein Mann eine Tankstelle in Billstedt überfallen und eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Unbekannte gegen 19.18 Uhr den Laden der Tankstelle an der Straße Kattensteert. Zunächst gab er an, dass er etwas kaufen wollte. Doch als die Verkäuferin ihm die Ware übergeben wollte, hielt er plötzlich eine Schusswaffe in der Hand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dann flüchtete er mit seiner Beute in Richtung der Grünfläche zwischen Kattensteert und Ihlestraße.

Die Mitarbeiterin der Tankstelle alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete. Daran waren mehr als ein Dutzend Streifenwagen und ein Spürhund beteiligt. Weil die Suche nach dem Räuber bislang erfolglos war, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

20-30 Jahre alt

circa 180-190 cm groß

schlanke Statur

grauer Kapuzenpullover

schwarze Jacke

trug einen blauen Mund-Nasen-Schutz

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.