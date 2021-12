Polizei Hamburg: Tür einer Moschee eingetreten – Zeugen gesucht

Polizei Hamburg Tür einer Moschee in Harburg eingetreten – Zeugen gesucht

Hamburg. Die Eingangstür der Masjid El Imam Moschee (Krummholzberg) in Hamburg-Harburg ist am Dienstagabend beschädigt worden. Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der das untere Element der Tür im ersten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses eingetreten hat, wie diese am Mittwoch mitteilte.

Tür einer Moschee eingetreten: Staatsschutz ermittelt

Auf einer Aufnahme seien vom Täter lediglich weiße Turnschuhe zu sehen gewesen. Weitere Angaben zum Täter oder Hinweise zu den Hintergründen der Tat liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen führt der Staatsschutz (LKA 7).

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei oder an einem Polizeikommissariat zu melden.