Polizei Hamburg: 18-Jähriger in der City brutal ausgeraubt – Zeugenaufruf

Er hatte noch versucht, sich in einen Hinterhof zu retten. Doch die Täter verfolgten den Mann und traten und schlugen ihn ein.

Polizei Hamburg 18-Jähriger in der City brutal ausgeraubt – Zeugen gesucht

Hamburg. Ein Jugendlicher ist am frühen Montagabend in der Hamburger Innenstadt von mindestens drei noch unbekannten Männern ausgeraubt und durch Schläge ins Gesicht verletzt worden. Der 18-Jährige hatte noch versucht, sich in einen Hinterhof zu retten – doch das Trio holte sein Opfer ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 18-Jährige gegen 18.20 Uhr an der Bugenhagenstraße von den dunkel gekleideten Tatverdächtigen zunächst angesprochen und nach Wertgegenständen gefragt worden. Um sich vor einen Angriff zu schützen, versuchte er schnell zu flüchten. Doch seine Peiniger verfolgten ihn.

Überfall auf 18-Jährigen – Polizei Hamburg sucht Zeugen

"Nachdem die Männer ihn eingeholt hatten, traten und schlugen die Tatverdächtigen auf den jungen Mann ein", sagte Polizeisprecher Sören Zimbal am Dienstag. Die Räuber flüchteten mit etwas Bargeld als Beute in Richtung Domstraße.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen blieb erfolglos. Zimbal: "Zeugen beschrieben den Einsatzkräften einen der mutmaßlichen Täter als dunkelhäutig und schätzten ihn auf eine Größe von circa 1,75 Meter." Der verletzte 18-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder möglichen weiteren Mittätern geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.