Schwarzarbeit: Razzia in Hamburg und Umland – 445.000 Euro gesichert

Hamburg. Dem Hamburger Zoll ist ein großer Schlag gegen Schwarzarbeit gelungen: Bei Durchsuchungen mehrerer Wohn- und Geschäftsräume in Hamburg und Schleswig-Holstein haben Beamte insgesamt gut 445.000 Euro beschlagnahmt.

"Bereits zu Beginn des Monats vollstreckten insgesamt 157 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Hamburg in sechs Wohnungen, zwei Geschäftsräumen und einem Steuerberatungsbüro," sagt Oliver Bachmann, Sprecher des Hauptzollamts Hamburg. "Bei zwei weiteren Geschäftsräumen wurden in Anschlussmaßnahmen mögliche Beweismittel durch die Gewahrsamsinhaber freiwillig herausgegeben."

Zoll-Razzia in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Beamten haben zur selben Zeit Räume im Hamburger Stadtgebiet als auch in Elmshorn, Glinde, Reinbek und Norderstedt durchsucht. Es stehe der Verdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt im Raum. "Bei den Beschuldigten handelt es sich um Personen, die als verantwortlich Handelnde von Logistikunternehmen tätig sind," so Bachmann. "Diese Unternehmen erbringen im Rahmen von Lohnwerkverträgen verschiedenste logistische Dienstleistungen wie beispielsweise Leergutsortierung und Containerentladung für ihre Auftraggeber."

Das dabei eingesetzte Personal soll, so der Verdacht der Ermittler, nicht oder nicht ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet worden sein, um keine Versicherungsbeiträge zahlen zu müssen. "Um diese illegalen Beschäftigungsverhältnisse zu verschleiern, wurden nach ersten Ermittlungen auch Abdeck- und Scheinrechnungen verwendet", so Bachmann weiter.

Zoll beschlagnahmt Bargld und Rechnungen

Bei den Durchsuchungen haben die Ermittler Beweismittel wie Stundenaufzeichnungen, Notizzettel, Rechnungen und Teile der Lohn- und Finanzbuchhaltung zur Durchsicht mitgenommen. Ferner wurden PCs, Tablets und Smartphones sichergestellt. In der Wohnung eines Beschuldigten wurde Bargeld in Höhe von knapp 445.000 Euro beschlagnahmt. Die Summe könne mit den illegalen Beschäftigungsverhältnissen einer der beiden Firmen in Verbindung stehen, heißt es weiter.

An den Durchsuchungen waren Beschäftigte aus Hamburg, Itzehoe, Lüneburg, Kiel, Lübeck und Bremen beteiligt. Auch haben die Steuerfahndung und Mitarbeiter der Bezirksämter bzw. der Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein an dem Einsatz teilgenommen. Die Ermittlungen durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Hamburg dauern an.