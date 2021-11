Feuerwehr Hamburg Brand in Sasel: Drei Menschen aus Einfamilienhaus gerettet

Bei einem Feuer in Sasel mussten drei Personen aus einem Einfamilienhaus gerettet werden (Symbolbild).

Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung kamen die Bewohner ins Krankenhaus. Was in dem Haus am Alten Berner Weg gebrannt hatte.