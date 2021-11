Polizei Hamburg: Zwei Männer bei Messerstecherei verletzt

Der lebensgefährlich verletzte Mann kam in Begleitung eines Notarztes in ein Hamburger Krankenhaus (Symbolbild).

Hamburg. Zwei junge Männer in Wilhelmsburg sind am Donnerstag durch Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, sollen die beiden 21 und 26 Jahre alten Männer sowie ein 50-Jähriger und seine Ehefrau an der Straße Ottensweide gegen 11.30 Uhr in einen Streit geraten sein. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung stach der 50-Jährige auf die beiden jüngeren Männer ein. Die alarmierten Beamten nahmen ihn noch am Tatort fest.

Der 21-Jährige schwebte nach den Messerstichen in Lebensgefahr und wurde in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige wurde ebenfalls verletzt, konnte das Krankenhaus nach der Behandlung aber wieder verlassen.

Messerstecherei in Wilhelmsburg: 50-Jähriger in U-Haft

Die Hintergründe der Tat liegen möglicherweise im familiären Bereich. Das Ehepaar und die beiden verletzten Männer kennen sich und sind nach den Erkenntnissen der Polizei am Donnerstag offenbar zufällig aufeinandergetroffen.

Der 50-Jährige kam in Untersuchungshaft und die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Sie sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben dazu machen können, was vor dem Streit und währenddessen geschehen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.