Polizei Hamburg: Drei Kinder bei Unfällen auf Schulweg verletzt

Innerhalb kurzer Zeit erfassten Autos an drei Orten in Hamburg einen Jungen und zwei Mädchen. Zeugen gesucht. Appell der Polizei.

Hamburg. In Hamburg sind am Donnerstag drei Kinder auf ihren Schulwegen zum Teil schwer verletzt worden. Zu den Unfällen in den Stadtteilen Bergedorf, Wilhelmsburg und Altona-Nord, bei denen ein Junge und zwei Mädchen mit Autos kollidierten, kam es innerhalb weniger Stunden. In einem Fall sucht die Polizei nach Zeugen. Zudem appelliert die Polizei an Autofahrer.

Auto erfasst Zwölfjährigen auf Schulweg – Zeugen gesucht

Am Donnerstagmorgen gegen kurz nach 7 Uhr wollte ein zwölfjähriger Junge die Holtenklinker Straße (Bergedorf) überqueren – an der Stelle gibt es laut Polizei eine Fußgängerampel. "Hierbei kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem Skoda eines 31-jährigen Fahrers", sagte Polizeisprecher Thilo Marxsen am Freitag.

Der Junge wurde durch die Kollision schwer verletzt. Der Schüler kam unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Marxsen: "Nach jetzigem Ermittlungsstand ist noch ungeklärt, für welchen der beiden Verkehrsteilnehmer die Ampel grün zeigte." Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/ 4286-54961 zu melden.

Auf dem Schulweg: Mercedes kollidiert mit 14-Jähriger

Am Donnerstagmittag war ein 14-jähriges Mädchen gegen 13.15 Uhr auf dem Gehweg der Neuenfelder Straße in Richtung S-Bahnhof Wilhelmsburg unterwegs. Im Bereich der Straße Im Schönefelde betrat sie zwischen zwei geparkten Autos die Neuenfelder Straße.

"Auf dem Fahrstreifen in Richtung der Wilhelmsburger Bahnlinien stockte der Verkehr, sodass sie zwischen zwei verkehrsbedingt haltenden Pkw hindurchging", sagte Marxsen. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste dabei ein Mercedes die Schülerin. Die 14-Jährige erlitt eine Fußfraktur und eine Verletzung am Oberkörper. Auch sie kam unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus.

Eindringlicher Appell der Polizei Hamburg an die Autofahrer

Nur gut zwei Stunden später kam es in Altona-Nord zu einem weiteren Schulweg-Unfall. Ein elfjähriges Mädchen war auf dem Weg nach Hause, als sie die Augustenburger Straße in Richtung Eckernförder Straße betrat – da der Verkehr stockte, ging die Schülerin zwischen zwei haltenden Autos durch. Eine Autofahrerin, die Richtung Kieler Straße unterwegs war, kam trotz einer Notbremsung nicht rechtszeitig zum Stehen und stieß mit dem Mädchen zusammen. Die Elfjährige kam in ein Krankenhaus.

Gerade in der dunklen Jahreszeit weist die Polizei darauf hin, dass alle Verkehrsteilnehmer gut sichtbar sein sollten, auch durch entsprechende Kleidung und das Verwenden von Reflektoren. Der eindringliche Appell der Polizei an die Autofahrer lautet: "Fahren Sie auch bei Dämmerung und Dunkelheit besonders aufmerksam! Achten Sie als Autofahrer auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmer und passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Sicht-, Licht- und Witterungsverhältnissen an! Geben Sie anderen Verkehrsteilnehmern die Chance, Sie rechtzeitig zu erkennen und begegnen Sie dem Straßenverkehr mit allen Sinnen!"