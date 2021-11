Polizei Hamburg Schießerei in Harburg: Zwei Personen schwer verletzt

In Hamburg-Harburg hat es am Sonntagmittag eine Schießerei gegeben, bei der mehrere Personen verletzt wurden.

Am Sonntagmittag fielen Schüsse an der Baererstraße. Zwei Personen wurden laut Polizei verletzt – eine schwebt in Lebensgefahr.