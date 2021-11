Polizei Hamburg: Mann überfällt Spielhalle – mit leerer Weinflasche

Die Polizei Hamburg fahndet nach einem Mann, der am frühen Freitagmorgen eine Spielhalle in Bramfeld überfallen hat (Symbolbild).

Hamburg. Ein mit einer Mülltüte maskierter und einer leeren Weinflasche "bewaffneter" Mann hat am frühen Freitagmorgen eine Spielhalle in Bramfeld überfallen. Kurz nachdem eine Angestellte die Spielhalle am Hellbrookkamp um 5.09 Uhr geschlossen hatte, soll der Unbekannte an die Frau herangetreten sein, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Mann soll die 47-Jährige anschließend am Arm in die Spielhalle gezerrt haben. Laut Polizei erbeutete er einen dreistelligen Betrag und konnte anschließend in Richtung Fabriciusstraße flüchten.

Mann überfällt Spielhalle in Bramfeld – Polizei sucht Zeugen

Die Angestellte, die bei dem Überfall leicht verletzt wurde, alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung mit rund elf Funkstreifenwagen war allerdings nicht erfolgreich. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ende 20 bis 40 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

kräftige Gestalt

humpelnder Gang

akzentfreies Deutsch

bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer dunklen, dreiviertellangen Hose

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.