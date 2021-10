Polizei Hamburg: 28-Jähriger nach Bluttat in Ottensen schwer verletzt

Ein Streifenwagen der Polizei im Einsatz: Ein 25 Jahre alter Mann ist am Sonnabendabend auf dem Alma-Wartenberg-Platz in Hamburg-Ottensen durch einer Messerattacke verletzt worden.

Hamburg. In Hamburg-Ottensen ist am Sonnabendabend ein 28 Jahre alter Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Zunächst hatte es geheißen, das Opfer sei 25 Jahre alt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte die Tat gegen 22.25 Uhr. Dem Vorfall auf dem Alma-Wartenberg-Platz offenbar ein Streit vorausgegangen. Die Mordkommission übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war es auf dem Alma-Wartenberg-Platz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei stach einer von ihnen mittels eines unbekannten Gegenstandes auf seinen Kontrahenten ein und verletzte ihn schwer. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Bergiusstraße.

Nach Streit in Ottensen: Mann lebensgefährlich verletzt

Passanten waren auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden und hatten den Notruf verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag der verletzte Mann auf dem Gehweg. Er wies eine Stichwunde auf. Nach der Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort wurde der 28 Jahre alte Mann unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht und unmittelbar notoperiert. Es bestand Lebensgefahr.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehr als zehn Funkstreifenwagen und einem Zivilfahnder blieben erfolglos.

Nach Bluttat in Ottensen: Polzei sucht Zeugen

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 Jahre alt

circa 1,65 bis 1,70 Meter groß

"südländische Erscheinung"

kurzes schwarzes Haar

auffällige dicke Augen

helle oder hellblaue Jeanshose

grauer Pullover mit blauen Streifen an den Ärmeln

weiße Turnschuhe

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.