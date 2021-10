Polizei Hamburg Unfall mit Bus in Billstedt: Mehrere Fahrgäste verletzt

Unfall mit VHH-Bus in Billstedt: Die Feuerwehr befreit den eingeklemmten Fahrer des Pkw.

Am Abend hat es zwischen einem Pkw und einem VHH-Bus gekracht. Mann in Auto eingeklemmt, mehrere Verletzte. Auch Kinder in Bus.