Verkehr Hamburg Lkw rast in Leitplanke auf der B5 – Stau im Berufsverkehr

Ein Lkw-Fahrer hat am frühen Donnerstagmorgen auf der B5 die Kontrolle über seinen Laster verloren und ist in die Mittelleitplanke gerast. Dadurch kommt es zu langen Staus (Symbolfoto).

Kollision an der Anschlussstelle Billstedt ist so heftig, dass die Leitplanke 100 Meter verschoben wird. Unfall auch in Lokstedt.