Polizei Hamburg: Wer hat die 19-jährige Juema Pina gesehen?

Die Vermisste wurde zuletzt am Montagnachmittag gesehen. Sie benötige dringend ärztliche Hilfe, so die Polizei.

Hamburg. Die 19 Jahre alte Juema Pina wird seit Montagnachmittag vermisst. Zuletzt wurde sie an der Wohnanschrift ihrer Eltern in der Oliver-Lißy-Straße in Hamburg-Eidelstedt gesehen, teilte Polizeisprecher Thilo Marxsen am Dienstag mit. Die 19-Jährige befinde sich in einem "psychischen Ausnahmezustand" und benötige dringend ärztlicher Hilfe.

Daher sucht die Polizei nun mit einem Foto und folgender Beschreibung nach der Vermissten:

scheinbares Alter: etwa 20 Jahre

etwa 1,65 Meter groß

schlank

Juema Pina war außerdem wie folgt gekleidet:

schwarze kurze Winterjacke mit Fellkragen

blaue Jeans mit Löchern im Bereich der Knie

Turnschuhe der Marke Nike in den Farben Grün, Weiß und Schwarz

außerdem hatte sie einen schwarzen Rucksack und eine Bauchtasche dabei

Die vermisste Hamburgerin Juema Pina.

Foto: Polizei Hamburg

"Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, hat die Ermittlungsrichterin einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen", so Marxsen. Die Ermittlungen führt das LKA.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Juema Pina können beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.