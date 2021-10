Polizei Hamburg sucht Zeugen: Versuchte Sprengung eines Automaten

Unbekannte versuchten mit Pyrotechnik, an die Geldkassette des Automaten am Fähranleger Rüschpark zu gelangen – offenbar ohne Erfolg.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag versucht, einen Fahrkartenautomaten in Finkenwerder zu sprengen (Symbolbild).

Hamburg. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag versucht, einen Fahrkartenautomaten in Finkenwerder zu sprengen. Gegen 4.18 Uhr informierte ein Zeuge, der auf den stark beschädigten Automaten am Fähranleger Rüschpark aufmerksam geworden war, die Beamten, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg am Dienstagvormittag mitteilte.

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass das Frontblech aufgehebelt worden war. Zudem fanden sie Rückstände von Pyrotechnik. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter auch mit einer Flex an dem Automaten hantierten – offenbar ohne Erfolg: Die Geldkassette blieb intakt.

Die "Kripo Hafen" hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können. Wer die Tat beobachtet hat, soll sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle melden.