Polizei Hamburg: Dreister Einbrecher spaziert mittags durch Garten

Die Polizei Hamburg sucht nach Zeugen, die einen dreisten Einbrecher am Sonnabendmittag in Farmsen-Berne bemerkt haben könnten (Symbolbild).

Hamburg. Einbrecher kommen häufig in der Nacht im Schutze der Dunkelheit: Doch in Farmsen-Berne wählte ein bislang unbekannter und äußerst dreister Täter einen Sonnabendmittag, um in ein Einfamilienhaus einzudringen. Doch sein Plan missglückte. Die Polizei Hamburg sucht nun Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich ein Ehepaar am Sonnabend in seinem Haus an der Straße Gutswisch. Gegen 12.15 Uhr fiel den Eheleuten ein unbekannter Mann im eigenen Garten auf. "Nachdem dieser sich aus dem Blickfeld entfernte, vernahmen die Eheleute plötzlich Klopfgeräusche an der Rückseite ihres Hauses", sagte Polizeisprecher Thilo Marxsen am Sonntag.

Polizei Hamburg: Dreister Einbrecher beschädigt Kellerfenster

Der Hausbesitzer ging zur Eingangstür, öffnete diese und sah den unbekannten Mann erneut: Dieser hatte offenbar nicht einkalkuliert, dass jemand zu Hause sein könnte und lief in unbekannte Richtung davon.

"Bei der anschließenden Begutachtung seines Hauses stellte der Bewohner eine Beschädigung an seinem Kellerfenster fest", so Marxsen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Zivilfahnder blieben erfolglos. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Der dreiste Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,90 Meter groß

schlanke Statur

dunkle Cap

führte einen hellen Turnbeutel mit sich

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.