Raub in Lohbrügge: Polizei Hamburg fahndet nach dem Täter

Hamburg. Die Polizei Hamburg fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem Räuber, der im Juli einen 59 Jahre alten Mann im Grünen Zentrum überfallen hat. Laut Polizei war das Opfer am 14. Juli gegen 15.10 Uhr in dem Park an der Plettenbergstraße in Lohbrügge spazieren, als ihn plötzlich ein unbekannter Mann mit einem Zimmermannshammer bedrohte. Der maskierte Täter habe sich von hinten genähert und die Wertsachen des 59-Jährigen gefordert.

"Der Geschädigte versuchte sich zu entfernen, stürzte dabei jedoch, woraufhin der Täter ihn mit dem Hammer schlug und am Bein verletzte", sagt eine Polizeisprecherin. Während des folgenden Gerangels sei dem Geschädigten das Mobiltelefon aus der Tasche gefallen, welches der Täter an sich genommen habe. Anschließend flüchtete der Mann vom Tatort.

Räuber mit Hammer: Polizei fahndet mit mehreren Streifenwagen

Vor der Tat sind diese Bilder von dem Verdächtigen am Bahnhof Bergedorf entstanden.

Foto: Polizei Hamburg

"Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zu seiner Ergreifung", so die Sprecherin. Deswegen bitten die Ermittler nun die Öffentlichkeit um Hilfe und haben ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Zudem wird der Räuber wie folgt beschrieben:

Zwischen 20 und 30 Jahre alt

etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß

schlanke bzw. dünne Statur

westeuropäisches Aussehen

sprach akzentfreies Deutsch

trug zur Tatzeit ein hellgraues T-Shirt, dunkle Hose, schwarze Sneaker mit auffälligem hellen Muster und eine weiße Sturmhaube

Hinweise zu dem gesuchten Mann werden am Hinweistelefon der Polizei (040/42 86-567 89) oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.