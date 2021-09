Polizei Hamburg: Wer kennt diesen Tankstellenräuber?

Der junge, bislang unbekannte Mann überfiel die Tankstelle in Langenhorn Mitte Mai. Doch sein Vorhaben lief nicht wie geplant.

Die Polizei Hamburg sucht diesen Räuber, der die Tankstelle in Langenhorn um kurz nach 6 Uhr am Morgen betrat.

Hamburg. Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Hamburg nach einem bislang unbekannten Räuber, der am 16. Mai eine Tankstelle in Langenhorn am Krohnstieg überfallen hat. Der junge Mann, dessen Vorhaben anders als geplant verlief, erbeutete Zigaretten und flüchtete. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich die 34-jährige Angestellte im Kassenbereich der Tankstelle auf, als um kurz nach 6 Uhr morgens ein Mann eintrat, um mehrere Schachteln Zigaretten zu kaufen. "Anstatt diese jedoch zu bezahlen, forderte er das Öffnen der Kasse", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Freitag.

Polizei Hamburg sucht nach Tankstellenräuber – Zeugenaufruf

Doch die 34-Jährige weigerte sich, woraufhin der Räuber selbst versuchte, die Kasse zu öffnen. Da er scheiterte, flüchtete er mit den erbeuteten Zigaretten zu Fuß in Richtung der U-Bahn-Station Langenhorn Markt. "Eine Sofortfahndung mit sechs Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des Mannes", so Ritterskamp.

Der Tankstellenräuber flüchtete mit Zigaretten.

Foto: Polizei Hamburg

Auch eine Identifizierung des Täters blieb bisher erfolglos. Deshalb wird nun mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Mann gefahndet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Tankstellenräuber wird wie folgt beschrieben:

circa 1,70 Meter groß

17 bis 22 Jahre alt

kräftige Statur

Vollbart

dunkle Haare

"südeuropäische" Erscheinung

dunkle Hose mit roten Streifen

dunkler Kapuzenpullover

helles Basecap

Wer Hinweise zu der gezeigten Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.