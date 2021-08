Erstochen: 70-Jährige getötet – Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven. Die Polizei in Wilhelmshaven bittet um Mithilfe bei der Aufklärung eines Tötungsdelikts: Am Donnerstagabend fanden Angehörige eine 70 Jahre alte Frau leblos in ihrer Wohnung im Fulfsweg in Altengroden. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Der Körper der Frau wies laut Polizei mehrere Stich- und Schnittverletzungen auf, eine Obduktion ergab, dass die Frau sich diese nicht selbst beigebracht haben konnte. Deswegen wird nun wegen eines Tötungsdelikts ermittelt.

Die Umstände der Tat sind bisher völlig ungeklärt. Wer Beobachtungen wie eine mögliche Tatwaffe, blutige Kleidungsstücke gemacht hat oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/94 20 in Verbindung zu setzen