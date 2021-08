Unfall Hamburg: 88-Jährige kollidiert mit Radfahrerin – tot

Bei dem Zusammenstoß in Winterhude stürzten beide Frauen zu Boden. Die Ältere erlitt schwere Kopfverletzungen. Polizei sucht Zeugen.

Eine 88-Jährige ist nach einem Unfall in Hamburg-Winterhude verstorben (Symbolfoto).

Hamburg. Tragischer Unfall in Winterhude: Eine 34-jährige Radfahrerin ist am Dienstag mit einer 88-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen. Bei der Kollision erlitt die Seniorin lebensgefährliche Verletzungen – und verstarb in einem Krankenhaus. Die Polizei Hamburg sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Radfahrerin gegen kurz nach 9 Uhr auf dem Radfahrstreifen der Barmbeker Straße in Richtung Norden unterwegs. Als die die Semperstraße kreuzte, stieß sie dort mit der 88-Jährigen zusammen. "Beide Frauen stürzten bei der Kollision zu Boden", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp am Freitag.

Unfall in Hamburg: Zeugenaufruf nach tödlicher Kollision

Während die 34-Jährige bei dem Sturz nur leicht verletzt wurde, erlitt die Seniorin schwere Kopfverletzungen. "Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt, in dem sie später verstarb", so Ritterskamp.

Die Ermittler der Verkehrsdirektion Ost bitten nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 040-4286/53961 zu melden.