Polizei Hamburg Mann bedroht 20-Jährige in Rahlstedt – aus sexuellen Motiven

In Hamburg-Rahlstedt hat ein ganz in schwarz gekleideter Mann versucht, eine 20-Jährige zu vergewaltigen. Die Polizei sucht nach Zeugen (Symbolbild).

Der ganz in schwarz gekleidete Unbekannte trieb die junge Frau an einem Hamburger U-Bahnhof in die Enge. Doch das Opfer wehrte sich.