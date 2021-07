Unfälle in Hamburg

Unfälle in Hamburg Radfahrerin fährt plötzlich auf die Straße – schwer verletzt

In Hamburg-Rahlstedt ist am Sonnabendmittag eine 64 Jahre alte Fahrradfahrerin von einem Pkw angefahren worden (Symbolbild).

An einem Fußgängerüberweg in Rahlstedt kollidierte sie mit einem Pkw. In Rotherbaum rammte ein Autofahrer einen Fußgänger.