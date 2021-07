Hamburg: Unbekannte legen Steine auf Fahrbahn - Biker schwer verletzt

Hamburg. Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen Pflastersteine auf die Kennedybrücke in St. Georg gelegt. Ein Motorradfahrer übersah die Steine, stürzte um 4.53 Uhr mit seiner Maschine und verletzte sich lebensgefährlich. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der oder die unbekannten Täter legten in der Nacht mehrere Pflastersteine, die offenbar von einer dortigen Baustelle stammten, auf die Fahrbahnen beider Richtungen. Der 22 Jahre alte Motorradfahrer befuhr mit seiner Honda am frühen Morgen die Kennedybrücke in Richtung St. Georg. Er konnte den Pflastersteinen nicht mehr ausweichen und stürzte beim Überrollen der Steine. Der junge Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Steine auf Kennedybrücke: Wer hat die Täter beobachtet?

Der Verkehrsunfalldienst übernahm die Ermittlungen und leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten, gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrsdirektion unter der Rufnummer 040/4286-52961 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

( ced )