Hamburg-Volksdorf: Einbrecher klauen Schmuck und Kleider aus Laden

Hamburg . Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in ein Mode- und Schmuckgeschäft in Hamburg-Volksdorf eingebrochen und haben Waren im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Geschäftsinhaberin stellte den Einbruch in ihr Geschäft in der Straße Im Alten Dorfe am Sonntagmorgen fest. Vermutlich drangen die Unbekannten in der Zeit von Sonnabend 15 Uhr bis Sonntag 11 Uhr in den Laden ein. Der oder die Täter nahmen sowohl Schmuck als auch Bekleidung mit. Wie der oder die Einbrecher in das Geschäft gelangten, ist noch unklar.

Das für die Region Wandsbek zuständige Einbruchsdezernat (LKA 152) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern machen können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

