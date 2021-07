Hamburg-St. Georg Mann klaut Plastiktüte am Kiosk – nun sitzt er im Gefängnis

Wegen des Raubs einer Plastiktüte sitzt ein 41 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft (Symbolfoto).

Ein 41-Jähriger will in einem Kiosk in St. Georg nur eine Tüte haben. Dann eskaliert der Streit mit einem Mitarbeiter.