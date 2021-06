Vermisst! Wer hat Wolfgang R. aus Hamburg gesehen?

Der 59-Jährige wurde zuletzt am 23. Juni von einer Nachbarin in Hoheluft gesehen, gilt seitdem als vermisst. Polizei bittet um Mithilfe.

Hamburg. Wer hat Wolfgang R. aus Hamburg gesehen? Der 59-Jährige ist zuletzt am 23. Juni von einer Nachbarin in Hoheluft-Ost gesehen worden. Seitdem gilt er als vermisst. Sämtliche bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei Hamburg haben nicht zum Auffinden des Vermissten geführt. Die Polizei wendet sich daher nun an die Bevölkerung und bittet um Mithilfe.

Foto: Polizei Hamburg

Herr Rohde ist etwa 170-180 cm groß und hat eine schlanke Statur. Er entspricht im äußeren Erscheinungsbild seinem tatsächlichen Alter von 60 Jahren. Er hat weißes, etwas längeres Haar. Zur aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Rufnummer 4286-56789 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.

( hie )