Zeugen gesucht: Frau schlägt 28-Jährige ins Gesicht und zerrt an Kinderwagen

Unbekannte mischte sich in eine Diskussion von drei Müttern am Fahrstuhl ein. Sie beleidigte die Frau rassistisch und schlug zu.

Drei Frauen hatten über die Einstiegsreihenfolge an einem Fahrstuhl im Hauptbahnhof Bremen diskutiert, als eine Unbekannte plötzlich auf eine der Frauen losging. (Symbolbild)

Bremen Frau schlägt 28-Jährige ins Gesicht und zerrt an Kinderwagen

Bremen. Eine unbekannte Frau hat am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof Bremen einer 28-jährigen Mutter ins Gesicht geschlagen. Dabei soll sie diese rassistisch beleidigt haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte drei Mütter mit Kinderwagen zuvor friedlich über die Einstiegsreihenfolge an einem Fahrstuhl diskutiert.

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei wollte das Opfer zusammen mit einer weiteren Mutter und ihren Kleinkindern mit zwei Kinderwagen gemeinsam im Fahrstuhl abwärtsfahren. Eine weitere Frau, ebenfalls mit einem Kinderwagen, ließ der 28-Jährigen den Vortritt.

In diesem Moment soll sich eine unbeteiligte Frau "in aggressiver Weise" eingemischt haben: Auf Videoaufnahmen ist erkennbar, wie sie den Kinderwagen der 28-Jährigen zurückzerrt und der Frau ins Gesicht schlägt, um den Kinderwagen einer blonden Frau in den Fahrstuhl zu schieben.

Zeugen gesucht: Frau schlägt 28-Jährige am Hauptbahnhof Bremen ins Gesicht

Wie die Polizei weiter mitteilt, soll die Unbekannte "die beiden zusammen fahrenden Mütter in Bezug auf deren afrikanisch wirkenden Migrationshintergrund rassistisch beleidigt haben". Der Vorfall erregte am Morgen öffentliches Aufsehen.

Die unbekannte Frau, die die Mutter geschlagen hat, wird wie folgt beschrieben:

55 - 60 Jahre alt, Schulterlange graue oder graublonde Haare

schwarze Hornbrille

blau-violetter Sommermantel mit Kapuze

rosafarbene Bluse

Umhängetasche mit schwarzem Lederboden und violettem Blumenmuster

Die Frau verließ den Hauptbahnhof um 09.42 Uhr durch den Hauptausgang. Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet nun um Zeugenhinweise zur Identität der Unbekannten und zum Inhalt der Beleidigungen: Telefon 0421/16299-777.

( HA )