Selbstjustiz: Vier Männer verprügeln 32-Jährigen am Hammer Park

Der Mann wurde krankenhausreif geschlagen – nicht zum ersten Mal. In einer Facebookgruppe war zuvor nach ihm "gefahndet" worden.

Vier Männer haben am Montagabend einen 32 Jahre alten Mann am Hammer Park krankenhausreif geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild).

Zeugenaufruf Selbstjustiz: Männer lauern 32-Jährigen am Hammer Park auf

Hamburg. Ein Fall von Selbstjustiz beschäftigt derzeit die Polizei Hamburg: Vier Männer haben am Hammer Park einem 32 Jahre alten Mann aufgelauert und ihn krankenhausreif geschlagen. In einer Facebookgruppe war zuvor ein Foto des 32-Jährigen veröffentlicht worden. Dort hieß es, er habe mehrfach Frauen und Kindern „nachgestellt“.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte auf Nachfrage des Abendblatts, dass der Mann sich häufig im Hammer Park aufgehalten und dabei auch Frauen und Kinder angesprochen haben soll. Dabei soll es auch zu "zufälligen Berührungen" gekommen sein, aus strafrechtlicher Sicht war das Verhalten jedoch nicht relevant, so der Sprecher. Es soll bereits der dritte Angriff dieser Art auf den Mann gewesen sein.

32-Jähriger am Hammer Park verprügelt – Täter flüchten

Am Montagabend gegen 19.05 Uhr hatten die vier Männer den 32 Jahre alten Mann an der Straße Hammer Berg abgepasst. Zwei der Männer hielten ihn fest. Die beiden anderen prügelten auf ihn ein. Auch als er bereits am Boden lag, sollen sie weiter auf ihn eingetreten und ihn geschlagen haben.

Nach Abendblattinformationen äußerte einer der Schläger gegenüber einem Zeugen, dass er sich an dem Mann rächen wolle. Die vier Angreifer flüchteten nach ihrer Tat. Der 32-Jährige kam ins Krankenhaus. Er hatte unter anderem eine Gesichtsfraktur erlitten.

Nach Angriff auf 32-Jährigen: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die vier Angreifer werden als Männer im Alter von Anfang bis Mitte 20 beschrieben. Einer der Männer soll einen roten Trainingsanzug getragen haben, ein anderer ein blauweißes Hemd und eine Brille.

Hinweise auf die Täter können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg sowie an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

( HA )