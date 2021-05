Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht in ein Krankenhaus.

Am Langberg

Am Langberg Verkehrsunfall in Lohbrügge: Frau schwebt in Lebensgefahr

Hamburg. Eine 56-jährige Frau ist am frühen Dienstagmorgen in Hamburg-Lohbrügge mit ihrem VW Cabrio gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei verlor die Frau gegen 6.30 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto. Die genauen Ursachen seien noch nicht bekannt, teilte Polizeisprecher Thilo Marxsen mit.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Frau die Straße Am Langberg in Richtung Schulredder. In der Kurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab kollidierte frontal gegen mit dem Baum.

Passanten befreien Autofahrerin und leisten Erste Hilfe

Mehrere Passanten befreiten die Fahrerin und leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte reanimierten die Frau und brachten sie unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus. Sie schwebte nach dem Unfall in Lebensgefahr.

"Spezialisten des Verkehrsunfalldienstes Süd übernahmen die weiteren Ermittlungen", so Polizeisprecher Marxsen. Das Cabrio sei sichergestellt und zum Verwahrplatz der Polizei gebracht worden.

Straße in Lohbrügge wegen Unfall zeitweise gesperrt

Während der Unfallaufnahme und den damit zusammenhängenden Aufräumarbeiten wurde die Straße Am Langberg etwa eine Stunde lang gesperrt.

( dpa/lag )