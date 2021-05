Lokführer während der Arbeit überfallen – Zeugen gesucht

Hamburg. Bereits am vergangenen Freitag wurde ein Lokführer in Hamburg während seiner Arbeit von einem Unbekannten angegriffen, nun sucht die Polizei nach Zeugen oder Hinweisgebern: Gegen 16 Uhr war der 32-Jährige mit seiner Lokomotive im Rahmen einer Rangierfahrt auf dem Bahngelände zwischen der A7 und dem Försterweg in Stellingen unterwegs, als er in den Gleisanlagen einen ihm unbekannten Mann bemerkte.

Laut Polizei sprach der Lokführer den Unbekannten an, was von diesem mit Beschimpfungen quittiert wurde. Als der 32-Jährige von seiner Lok gestiegen war, um den Mann zur Rede zu stellen, eskalierte die Lage weiter: Der Täter schlug dem Lokführer ins Gesicht, im weiteren Verlauf bedrohte er ihn auch noch mit einem Stein und forderte die Herausgabe der Armbanduhr seines Opfers.

Lokführer entgeht knapp weiterer Attacke – so soll der Täter aussehen

Zwar gelang es dem Opfer, den Angreifer in die Flucht zu schlagen – jedoch nur für kurze Zeit: Schnell tauchte der Mann wieder auf, nun in Begleitung von zwei mutmaßlichen Komplizen. Der 32-Jährige rettete sich in seine Lokomotive und entging so weiteren Angriffen. Er wurde später mit einer Rippenprellung und dem Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein und eine schmale bis sportliche Figur haben. Sein Erscheinungsbild beschreibt die Polizei als "südländisch". Er soll schwarze, etwas längere Haare und einen ebenfalls schwarzen Oberlippenbart haben. Zur Tatzeit soll er eine blaue Jeans und ein graues Hemd getragen haben. Wer Hinweise auf die Tathergang oder den Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 040/42 86 - 56 789 zu kontaktieren.

